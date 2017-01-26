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Balık fiyatlarına fırtına zammı

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:46
Balık fiyatlarına fırtına zammı

SAMSUN (AA) - Samsun'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle balık fiyatları yükseldi.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamaması, tezgahlardaki balıkların azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden oldu.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerdeki kötü hava şartlarının tezgahlara olumsuz yansıdığını söyledi.

Daha çok Batı Karadeniz'de tutulan hamsinin fiyatının fırtına nedeniyle 15 liraya kadar çıktığını belirten Malkoç, "Daha önce 7-10 liradan satılan hamsi bugün 15 liraya kadar çıktı. Hava şartlarından dolayı fiyat artışı var. Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Balık az olunca fiyatlar da arttı." dedi.

Balık Satış Pazarı'nda hamsi 15, istavrit 15, mezgit 20, barbunya 15, çinekop 25-30, zargana ise 15 liradan satışa sunuluyor.

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