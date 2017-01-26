27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY soruşturması

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:48

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16'i şüpheliden 8’i cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin'de Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Maraş'ın teleferik hayali gerçek oluyor
YEREL

MARAŞ'IN TELEFERİK HAYALİ GERÇEK OLUYOR