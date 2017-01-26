Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY soruşturması

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16'i şüpheliden 8’i cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin'de Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
Diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.