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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'daki silahlı yaralama ve darp

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:50

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir parkta kaşör plastikçi Ozan Özcan'ın silahla vurulması ve arkadaşı Arif Nas'ın darbedilmesi olayına ilişkin bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince, olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Alican K'nin (18), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde kaşör plastikçi olarak çalışan ve görev için kente geldiği öğrenilen Ozan Özcan (34), ilçedeki bir parkta arkadaşı Arif Nas ile otururken Y.E.K, Y.S. ve O.K'nin yanlarına gelip sigara istediği iddia edilmiş, çıkan tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğrayan Özcan iki ayağından yaralanmış, arkadaşı Arif Nas ise darp edilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.E.K. ve Y.S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, O.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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