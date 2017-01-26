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Batman'da düğün evinde hırsızlık

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:57

BATMAN (AA) - Batman'da damat ve geline takılan altın ve paraları, düğün evinden çalan kadın otelde gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğünde gelin ve damada takılan altın ve paralar çalındı.

Polis 155 İmdat Hattına ihbarda bulunulması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, çok yönlü araştırma yapılarak, kamera kayıtları incelendi.

Görüntülerin incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren F.D. isimli kadının düğün evine akraba gibi gittiği belirlendi. Zanlının evde bulunan 7 bin 480 lira, altın küpe, 17 çeyrek altın, 6 yarım altın ile tam altını çaldığı tespit edildi.

F.D. konakladığı otelde, yakalanırken, şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada ele geçirilen altın ve paralar yeni evlenen çifte teslim edildi.

Gözaltına alınan F.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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