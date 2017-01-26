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Bartın’daki cinayet davasında karar

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:58
Bartın’daki cinayet davasında karar

BARTIN (AA) - Bartın’ın Kozcağız beldesi Uluköy’de arazi anlaşmazlığı yüzünden kuzeni Dursun Yiğit'i tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla ”kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Osman Yiğit, “mahkemedeki iyi hali” göz önünde bulundurularak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Osman Yiğit (55), maktul Dursun Yiğit’in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan Yiğit, "Adalete karşı boynumuz kıldan ince. Keşke olmasaydı. Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, ”kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Osman Yiğit'e, TCK’nın 62. maddesi uyarınca mahkemedeki iyi hali göz önünde bulundurarak, 25 yıl hapis cezası verdi.

Osman Yiğit, 19 Haziran 2016’da Bartın’ın Kozcağız beldesine bağlı Uluköy’de cuma namazı çıkışı, aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu öne sürülen kuzeni Dursun Yiğit’i, evinin önünde yanında taşıdığı silah ile 4 al ateş ederek öldürmüştü. Cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçan Yiğit, 20 Haziran’da bindiği dolmuşta Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde jandarma ekiplerince yakalanmıştı.


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