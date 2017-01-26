Yurtta asayiş

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MARDİN(AA) - Mardin'de sahte parayla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte parayla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Ö.D, G.B. ve M.G'yi takibe aldı.

Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, sahte çok sayıda 100 ve 200 liralık banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Konya'da merdiven boşluğuna düşen kişi öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde merdiven boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi.



Kileci Mahallesi Hıdırlık Caddesi'ndeki bir apartmanda bulunan evine çıkmak isteyen Mustafa Erol (54), giriş katında dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.



Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Erol'un cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Mersin'de kaçak otomobil operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli, Mut ve Silifke ilçelerinde yurt dışından kaçak yollarla getirilip kullanılan 8 lüks otomobil düzenlenen operasyonlarla ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı.



Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin ili ve ilçelerinde ucuz fiyata lüks araca binmek isteyen vatandaşların anlaştıkları kaçakçılar aracılığıyla Gürcistan'dan yanıltıcı işlemlerle Türkiye'ye lüks araç getirerek kullandıkları istihbaratını aldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı tarihlerde düzenledikleri 7 eş zamanlı operasyonlarda Erdemli ilçesinde 5, Mut ilçesinde 1, Silifke ilçesinde 2 Gürcistan plakalı kaçak otomobili ele geçirdi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, kaçak otomobillerin de Mersin Gümrük Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.