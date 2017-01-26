Antalya'da DEAŞ operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6'sı yabancı uyruklu 9 şüpheli tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 4'ü Çin, 2'si de Pakistan uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık tarafından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Antalya 3. Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan şüpheliler, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Terör örgütünün propagandasını yapma" suçlarından tutuklandı.