1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi (2)

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ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 18 Mart'ta Çanakkale'de köprünün temelini atacaklarını belirterek, "Yaklaşık 2 haftalık süre içinde bu çalışmaları bitirmiş ve nihai kararımızı vermiş olmamız gerekiyor." dedi.

Arslan, Bakanlığın konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, 2010'da ülke için önemli olan birçok büyük projeyi peş peşe hizmete sunduklarını dile getirerek, 2017'nin ilk ayında da 1915 Çanakkale Köprüsü'nin ihale sürecini başlattıklarını anımsattı.

Söz konusu ihale için bugün tekliflerin alındığını anlatan Bakan Arslan, "Gerek ülkemizin gerek dünyada bu konuda söz sahibi bir çok firması, ortak girişimler oluşturarak tekliflerini verdiler. Onlar da ne tür bir projeye teklif verdiklerini biliyorlar, biz de projemizin öneminin farkında olarak nasıl bir projeye hangi konjonktürde teklif aldığımızı biliyoruz." diye konuştu.

Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 2 bin 23 metre ayak açıklığıyla "dünyanın en büyük köprüsü" olacağını ifade ederek, kenar açıklıkları 800 metreden bin 600 metre olmak üzere, yaklaşım viyadükleri de 775'er metrelik hem Trakya hem de Anadolu tarafından olmak üzere toplam 5 bin 173 metre uzunluğunda bir köprüden bahsettiklerini bildirdi.

Dünyanın en büyük köprüsünün bin 991 metre ayak açıklığıyla Japonya'daki Akahsi Köprüsü olduğunu belirten Ahmet Arslan, "Biz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıldönümünde yine 100'üncü yıla uygun 2 bin 23 metre ayak açıklıklı 'dünyanın en büyük köprüsünü' yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Arslan, ihalede 11'i Japonya, Kore, Çin ve İtalya'dan firmaların şartname aldığı ihalede 4 grubun teklif verdiğini bildirerek, "Bunlardan birincisi Kore'den Daelim, Türkiye'den Limak, Kore'den SK ve Türkiye'den Yapı Merkezi'nin oluşturduğu birinci ortak girişim grubuydu. İkincisi Japonya'dan IHI, Itochu, Join, Türkiye'den Makyol ve Nurol ile Japon Express Way ortak girişim grubu oldu. Üçüncü ortak girişim grubu da Türkiye'den Cengiz ve Kolin inşaat ile Çin'den CRBC. Dördüncü grup da Türkiye'den IC İçtaş ve İtalya'dan Astaldi olmak üzere 4 grup teklif verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki ekonomi darlığının seyrettiği bir ortamda, Türkiye'den ve yurt dışından çok önemli 15 büyük inşaat şirketinin ihale için teklif vermesinin önemli bir gösterge olduğunu dile getiren Bakan Arslan, bu durumun hem ülkeye, hem ülkenin geleceğine hem de Türkiye'deki ekonomiye olan güvenin göstergesi olduğunu kaydetti.

Teklifler içinde dünyada çok önemli 13 finans kuruluşunun köprü projesini finanse edebileceklerini ifade ettikleri iyi niyet mektuplarının da çok önemli olduğuna işaret eden Arslan, proje bedelinin kurum olarak çalıştıkları rakamla uyuştuğunu, köprü ve köprünün devamında Malkara'dan Gelibolu, Lapseki, Çanakkale'ye kadar olan 101 kilometrelik 2x3 şerit otoyol da dahil olmak üzere rakamların bu şekilde olduğunu ve sürelerin 16 ile 18 yıl arasında değiştiğini vurguladı.

Ahmet Arslan, Türkiye'nin ve insanların hizmetine daha fazla proje sunmak adına çok mutlu olduklarına işaret ederek, "Sadece insanların köprü ve otoyollardan geçişini kolaylaştırmak değil, bulunduğu çevrede Trakya ve Marmara'da sosyo-ekonomik kalkınması, endüstri ve sanayisinin gelişmesi adına bu projeleri çok önemsiyoruz. Çünkü bunlar bölgesel ve ülkemizin kalkınması için çok önemli lokomotif projeler. Bu büyüklükteki projeye, gerek finans kuruluşlarının, gerek ülkemizde ve yurt dışında bu konuda söz sahibi olan yatırımcı ve yapımcı 15 firmanın 4 grup olarak teklif vermesi bizim memnuniyetimizi artıyor. Gerek 65'inci Hükümet olarak, gerekse kabinenin bir üyesi olarak ülkemize olan güvenin dünya çapında devam ediyor olmasının bir göstergesi olması adına ihaleyi önemsiyorum." şeklinde konuştu.

Büyük projeleri ülkenin hizmetine sunacaklarını dile getiren Arslan, "Çünkü hedeflerimiz büyük, ülkemizin ortaya koyduğu büyük hedeflere yürümek için 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeleri yapıp, insanımızın, insanlığın, sadece bölgenin değil, ülkemizin ve dünyanın hizmetine sunmaya devam edeceğiz." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün sadece Trakya'yı Çanakkale'ye yani Anadolu'nun özellikle kuzey batısına bağlayan bir proje olmadığını ifade eden Bakan Arslan, "Avrupa'yı, Avrupa ticaretini ülkemizin Ege Bölgesi'ne, Batı Akdeniz'e, Batı İç Anadolu'ya bağlayan çok önemli bir koridorun tamamlayıcı olan bir projeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Arslan, köprünün temelinin 18 Mart'ta atılacağını belirterek, yaklaşık 2 haftalık süre içinde çalışmaların tamamlanacağını ve nihai kararın verileceğini de kaydetti.

Köprüden otomobil eşdeğer geçişin 15 avro artı yüzde 8 KDV, otoyol kısmında da kilometre başına 5 sent artı yüzde 18 KDV olduğunu bildiren Ahmet Arslan, "Sadece bölge değil, ülkemiz için çok önemli proje ama benim memnuniyetim, birilerinin Türkiye ile ilgili soru işaretleri oluşturmaya çalıştığı bir ortamda gerçekten bu işin uzmanlarının gerek yüklenicileri olarak, gerekse kredi sağlayıcı finans kuruluşlarının güvenlerinin bu kadar üst seviyede ve bu kadar çok sayıda devam ediyor olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)