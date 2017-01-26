Ankara’daki FETÖ soruşturması

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ANKARA (AA) - Ankara’da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında iki eski subay ile bir sivil tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan iki eski subay ve mühendis olduğu öğrenilen bir sivil, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin sorgularının ardından binbaşı Erdem B, yüzbaşı İrfan Y. ile mühendis olduğu öğrenilen Ömer Faruk Ç’nin tutuklanmalarına karar verdi.