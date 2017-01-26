Ardahan'da kar yağışı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent genelinde akşam saatlerinde başlayıp yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar, yol ve kaldırımları yeniden beyaza bürüdü.
Kar yağışı ve tipi, sürücülerin yanı sıra kaldırımda yürüyen vatandaşlara da zor anlar yaşattı.
Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının yükseklerde tipiye dönüştüğüne işaret edilerek "Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında kar yağışı ile birlikte tipi ve buzlanma etkili olmaya başladı. Ulaşımın aksamaması için büyük araçlara zincirsiz izin verilmiyor." ifadesi kullanıldı.
İl genelindeki yolların kar yağışının etkisinde olduğu vurgulanan açıklamada, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.