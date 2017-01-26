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Anayasa değişikliğine "evet" demek için partisinde istifa etti

26 Ocak 2017 Perşembe, 18:20
Anayasa değişikliğine "evet" demek için partisinde istifa etti

ADIYAMAN (AA) - Besni ilçesinde 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Saadet Partisinden Belediye encümen üyeliğine seçilen Ömer Aydıngüzel, Anayasa değişikliğine ilişkin raferandumda "evet" diyeceğini belirterek, partisinden istifa etti.

2014 yılında yapılan yerel seçimde Saadet Partisinden Besni Belediyesi encümen üyeliğine seçilen Ömer Aydıngüzel referanduma gidecek olan Anayasa ve Başkanlık sistemine "Evet" demek için partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında Anayasa ve Başkanlık Sistemi için referandumda oylarının hayır olduğunu söylemesinin ardından Saadet Partili Besni Belediyesi Encümen üyesi Ömer Aydıngüzel üyelikten istifa etti.

Günün birlik ve beraberlik günü olduğunu ifade eden Aydıngüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni Anayasa ve Başkanlık sistemine "Evet" demek için parti üyeliğinden istifa ettiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarına destek vermeyeceğini belirten Aydıngüzel, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağım. Ben de bu ülkenin bir evladı olarak ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimine karşı gövdemi siper edenlerdenim. Ülkemize sınırı bulunan komşu ülkelerdeki terör olaylarının ve darbelerin İslam alemine ve ülkemize ne kadar zarar verdiğinin farkındayım. Her türlü terör eylemini şiddetle kınıyorum. Gün birlik ve beraberlik günü olduğuna inanıyor ve bunu her konuşmamda dile getiriyorum."

Geçtiğim günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bir basın açıklaması yaptığını anımsatan Aydıngüzel, Temel Karamollaoğlu'nun referanduma "Hayır" demesi ile ilglii basın açıklamasını desteklemediğini, bu açıklamadan dolayı Saadet Partisi üyeliğinden istifa ettiğini ifade etti.

Anayasa değişikliğinin ve Başkanlık sisteminin Türkiye'nin ekonomisinin ve milletin kaderini olumlu yönde nasıl değiştireceğini hep birlikte yaşayarak göreceklerini dile getiren Aydıngüzel, "Karanlıktan şikayet etmeyin, karanlığa bir mumda siz yakın. Gelin 'Evet' diyelim bir olalım, yeni Türkiye'yi beraber kuralım. Güçlü Türkiye için bende varım." dedi.

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