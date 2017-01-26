Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar

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KAYSERİ (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. ve son haftasında Kayserispor ile yapılan maça, ligde az süre alan futbolcular ile gençlerden oluşan bir kadro çıkardı.

Tecrübeli teknik adam, Kadir Has Stadı'nda oynanan ve sonucun sıralamayı etkilemeyeceği mücadelede, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile yapılan maçın ilk 11'inde yer alan hiçbir futbolcuya görev vermedi.

Beşiktaş, Kayserispor karşısında sahaya Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç Nukan, Gökhan İnler, Veli Kavlak, Necip Uysal, Aras Özbiliz, Sedat Şahintürk ve Ömer Şişmanoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte, Hüseyin Yılmaz, Muhammed Enes Durmuş, İbrahim Anıl Tekeli, Oğuzhan Aydoğan ve Abdullah Çelik yedek soyundu.

Ev sahibi Kayserispor'un teknik direktörü Sergen Yalçın da bu maçta, ligde az süre alan oyunculara forma şansı verdi. Karşılaşmada, Kayserispor'un yeni transferlerinden Douglas ile Nguemo, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.





- Beşiktaş kafilesi uzun bir yolculuğun ardından Kayseri'ye ulaştı





Beşiktaş kafilesi, Kayserispor maçı için uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Kayseri'ye ulaştı.

Sabah saatlerinde İstanbul'dan Kayseri'ye hareket eden Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'ye iniş yapamayınca Adana'ya yönlendirilmişti. Uçağın Adana Havalimanı'na iniş yapmasının ardından kafile, kara yoluyla Kayseri'ye hareket etti.

Siyah-beyazlı kafile, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından maçtan yaklaşık 1,5 saat önce Kadir Has Stadı'na vardı.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan stadın zemini, maç saatine kadar görevliler tarafından temizlendi.

Öte yandan, bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Kayserispor Kulübü başkanlığına seçilen Erol Bedir de ilk defa başkan olarak yönetim kurulu üyeleriyle maçı şeref tribününde izledi.