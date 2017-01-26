Bingöl'de FETÖ/PDY soruşturmasında 3 tutuklama

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Bingöl Devlet Hastanesi yönetici vekili B.K'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi serbest bırakılırken, 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.