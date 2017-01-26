BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan aranırken yakalanan kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı bi̇rli̇kler tarafından yürütülen i̇sti̇hbari̇ çalışmalar sonucu "PKK/KCK si̇lahlı terör örgütüne üye olmak", "kullanmak i̇çi̇n uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek" ve "basi̇t yaralama” suçundan aranan 1 şüpheli̇nin merkeze bağlı Yumaklı köyündeki ikametinde yakalanıp, gözaltına alındığı belirtildi.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada PKK/KCK terör örgütü lehi̇ne yayın yapan Yeni̇ Demokrati̇k Ulus adlı gazete nüshasına el konulduğu kaydedilen açıklamada, adli̇ merci̇lere sevk edilen şüphelinin tutuklandığı bildirildi.