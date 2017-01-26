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Bingöl'de terörle mücadele

26 Ocak 2017 Perşembe, 18:52

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan aranırken yakalanan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı bi̇rli̇kler tarafından yürütülen i̇sti̇hbari̇ çalışmalar sonucu "PKK/KCK si̇lahlı terör örgütüne üye olmak", "kullanmak i̇çi̇n uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek" ve "basi̇t yaralama” suçundan aranan 1 şüpheli̇nin merkeze bağlı Yumaklı köyündeki ikametinde yakalanıp, gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada PKK/KCK terör örgütü lehi̇ne yayın yapan Yeni̇ Demokrati̇k Ulus adlı gazete nüshasına el konulduğu kaydedilen açıklamada, adli̇ merci̇lere sevk edilen şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

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