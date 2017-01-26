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GAZİANTEP (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "Milli Tarım Projemiz kapsamında Ar-Ge desteklerimizi 10 kat kademeli olarak artıracağız. Bu yıl hemen üç kat artırmış durumdayız." dedi.

Daniş, 8. Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ve 13. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı'nın (GAPFOOD) açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 24 milyon hektarlık tarım alanında 115 milyon ton bitkisel, 24 milyon ton da hayvansal üretim gerçekleştirdiğini söyledi.

Tarımsal hasıla bakımından 2005 yılından itibaren de Avrupa'da birinci sırada olduklarını belirten Daniş, "Dünya genelindeyse ilk 10 içerisinde yer alıyoruz. 2016 yılı gayri safi hasılamız da 160 milyar lirayı geçmiş durumda. Bunun içerisindeki yüzde 30'luk pay da hayvancılığımıza ait. 2002 yılında 3,2 milyar lira olan tarımsal ihracatımız 2015 yılına gelindiğinde 17 milyar liraya çıktı." diye konuştu.

Mehmet Daniş, 2002'den bugüne hükümetlerin tarıma desteklerinin 90 milyar lirayı aştığını vurguladı.

Tarımsal desteklerde müracaatların tek dosyayla yapılacağını ifade eden Daniş, "Üretici ürünü ekmeden ve hasat etmeden önce desteğini iki defada almış olacak. Üreticimize destek 12 aya yayılmış durumda. Üreticimizin toplu bir şekilde paraya ihtiyacı olduğunda desteklerimizi yapmış olacağız." dedi.

Hedeflerinin 2023 yılında 150 milyar dolar tarımsal hasılaya ulaşabilmek olduğunu anlatan Bakan Yardımcısı Daniş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna ulaşabilmek için de hem üretimde, hem sanayide Ar-Ge'ye, yatırıma ihtiyacımız var. İşte şimdi biz de Milli Tarım Projemiz kapsamında Ar-Ge desteklerimizi 10 kat kademeli olarak artıracağız. Bu yıl hemen üç kat artırmış durumdayız. Tohumdan başlamak üzere yeni tohumlar, yeni çeşitler, daha verimli, daha dayanıklı, pazara daha uygun tohumları geliştirmek zorundayız ve ürettiğimiz ürünleri de bu gibi fuarlarla ve eğitim çalışmalarıyla üreticimize kadar ulaştırıp tarımımızı daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz."

Daniş, bakanlığın havza ve alan bazlı desteklerine de işaret etti.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu da tarımın sektör olarak önemine vurgu yaparak tarımsal desteklerin katkısını vurguladı. Konukoğlu, Gaziantep'in gıda ihracatının yüzde 1,6 artış göstererek 1 milyar 932 milyon dolara ulaştığını belirterek "Türkiye'nin gıda ihracatından yüzde 12,9 pay almayı başardık. Bu payımızı, işletmelerimizin verimli ve katma değeri yüksek ürünleriyle daha fazla artırmayı hedefliyoruz." dedi.

GAPTARIM ve GAPFOOD fuarlarına bu yıl 20 ilden 180 firma markalarıyla katıldı.



