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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması

26 Ocak 2017 Perşembe, 18:53

SAKARYA (AA) - Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 14 sağlık çalışanından 13'ü gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya, Bilecik ve Aksaray'da örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 14 sağlık çalışanı hakkında, gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 13 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyette işlemleri devam ederken, 1 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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