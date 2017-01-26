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Sivas'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü

26 Ocak 2017 Perşembe, 19:07

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Hacı Osman Mescit Mahallesi'nde yaşayan Yüksel Demiroğlu'ndan (43) haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren polisler, Demiroğlu'nu yattığı kanepe hareketsiz buldu. Eve gelen 112 acil servis ekipleri, Demiroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlenen Demiroğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yüksel Demiroğlu'nun eşi ve kızını tatil için İstanbul'a gönderdiği öğrenildi.

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