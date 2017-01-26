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"İhracatımız ocakta yüzde 10'un üzerinde artacak"

26 Ocak 2017 Perşembe, 19:16

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, geçen yılın ekim ayında yüzde 4'e yakın, kasımda yüzde 9,7, aralıkta yüzde 9,3'lük bir ihracat artışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ocak ayında ise yüzde 10'un üzerinde bir ihracat artışı ile yolumuza devam edeceğiz. Biz bunu 2017 yılında kesintisiz bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bu yönde bütün işaretler de mevcut." dedi.

Zeybekci, Ankara Ticaret Odasının (ATO) meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin olağanüstü zamanlardan geçtiğini belirterek, "Hukuki anlamda OHAL bir sonuçtur. Hiç kimse durup dururken 'hadi OHAL ilan edelim' demez. 2003'te ülkedeki OHAL'i kaldıran bir partinin devamı olan hükümet bugün OHAL ilan ettiyse, bu bir zorunluluktur." diye konuştu.

Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla dünyanın bir dönüşüm sürecinden geçtiğine, dünya haritasının ekonomi üzerinden dizayn edildiğine işaret eden Bakan Zeybekci, Türkiye'nin ekonomik gelişim sürecini anlattı.

Muasır medeniyetlerin ötesine geçmek için topyekun bir seferberlik gerektiğine değinen Zeybekci, bu yılın yeni seferberlikler zamanı olduğunu, ülkenin ihracat, üretim ve büyüme gibi alanlarda yüksek performans göstermesi gerektiğini kaydetti.

Nihat Zeybekci, birçok sebepten ötürü Türkiye'nin ortalama yüzde 5'in üzerinde büyümek zorunda olduğunun altını çizdi.

Geçen yılın son 3 ayında ihracat anlamında başarılı bir performans gösterdiklerini belirten Zeybekci, "Geçen yıl ekimde yüzde 4'e yakın, kasımda yüzde 9,7, aralıkta yüzde 9,3'lük bir ihracat artışını başardık. Bu yılın ocak ayında ise yüzde 10'un üzerinde bir ihracat artışı ile yolumuza devam edeceğiz. Biz bunu 2017 yılında kesintisiz bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bu yönde bütün işaretler de mevcut." ifadelerini kullandı.

- "Dünya ekonomisi kümelenmeye gidiyor"

Bakan Zeybekci, Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasının ardından ABD'nin Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasından çekilmesine yönelik kararı imzaladığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Ne derece ona müsaade ederler ve dünyanın yeni haritalarını çizen kalem bunun yok edilmesine ne kadar razı olur? Bunu göreceğiz. Ama benim görüşüm, şeklini biraz değiştirmiş gibi yaparak, tekrar dolanarak, Japonya'dan Yeni Zelanda'ya kadar Avustralya ve Güney Kore de buna dahil bütün bu coğrafyada Amerikan ekonomisi ile beraber yeni bir entegrasyon ve yeniden bir yapılanma.

AB zaten başka bir blok, ekonomik anlamda dünyanın en güçlü bloku. Şimdi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) son noktalara gelirken, Amerikan seçimlerinin şekli ile ilgili tereddütler oluşmaya başladığından askıda ama eminim bu da bir şekilde tamamlanacak. Orda da böyle devasa bir blok oluşacak. Dünyada aynı renklerdeki bir oluşumla, dünya ticaret ve ekonomisinin yarısından fazlası belirli bir kümelenmeye gidiyor."

Türkiye'nin bu süreçte izleyici olmadığını anlatan Zeybekci, "Yeni bir dünya kurulacaksa, Türkiye o yeni dünyayı kuranlardan, o haritayı çizenlerden olur. Yeni dönem Türkiyesi bu, bunun sancıları var şimdi. Ama bunlar da geçecek." şeklinde konuştu.

Nihat Zeybekci, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) kararına da değinerek, "AB devasa bir şansı kaybetti. Belki burada bilerek yapılmış olan bir şey olabilir. Brüksel bürokrasisi kabul edilebilir bir şartlar manzumesi ortaya koymuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda da bu yılın sonuna kadar bir noktaya gelmek istediklerini bildirdi.

- "FETÖ ile mücadele varlık yokluk meselesi"

Bakan Zeybekci, hükümet olarak her şeyi Türk lirasıyla yapma konusunda yoğun olarak çalıştıklarını belirterek, "Geliri yüzde 100 Türk lirası olan birine yüzde 100 dövizle kredi veriyorsan bunun sorumlulukları olmalı, bu sigortalanmalı. Kiralara da buna benzer bir sorumluluk getirilmeli." ifadesini kullandı.

FETÖ ile yapılan mücadele hakkında da bilgiler veren Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bu bir 'var olma yok olma' meselesi. Bu bir darbe girişimi değildi, bu işgal girişimiydi. Bunlarla mücadele bir cihattır. Cihat da bütün Müslümanlara farzdır. DEAŞ'ı yaratan bir akıldı bu. DEAŞ'ı yarattılar, o coğrafyaya koydular bir mikrop olarak. Sonra da DEAŞ'tan o coğrafyayı kurtaracak başka bir terör örgütünü kahraman yapmak üzere bir dizayn programı hazırladılar. 7 Haziran seçimlerine giderken PKK'nın uzantısı olan siyasi parti, 'Türkiye'de Meclise girip siyaset yapacağız, Türkiye partisi, özgürlüklerin partisi olacağız' dedi. Bu millette belirli bir kesimdeki sol, sosyalist görüşlü arkadaşlarımız da bunların bu yalanlarına inandı ve bunlara oy verdi, 80 milletvekili verdi.

2015'in Temmuz'unda bu ihanet çetesi öz yönetim, özerlik saçmalıklarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çukurlarla şehirleri alt üst ettiler. Bunları oynatan maymun var tepede. O maymunu da kontrol edenler var. Dedi ki 'Siz ne yapıyorsunuz, siyaset yapmak, meclise girmek, Türkiye partisi olmak, hadi bakayım alanlara, alın silahları elinize' hiç gerekçesi yokken bunları yapmadılar mı?

Çünkü, asıl dizaynı yapanlar dediler ki vakit geliyor hazırlanın. Türkiye'nin güneyinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iklim belirli bir hale, hazır hale geldiğinde 15 Temmuz ihanetini yaptılar. Türkiye bu mücadeleyi başarmak zorunda, ya başarılı olacağız bunlar yok olacak, Türkiye kurtulacak. Allah korusun başarısız olursak da bu aziz devlet ve milleti dizlerinin üzerine çöktürme projesi tekrar hayata geçecek."

Nihat Zeybekci ayrıca, Türkiye'nin siyasi olarak geçirdiği süreci fırsat olarak nitelendirerek, "Bu referandumdan sonra 'ülkede hükümet ne olacak' diye bir tereddüt olmayacak. Kim gelirse gelsin yüzde 51 ile gelecek. Güçlü ve sağlam şekilde gelip 5 yıl boyunca kalacak. Milletin hesap sorduğu, millete hesap veren bir cumhurbaşkanı, millete çalışan ve milletin menfaatlerini takip eden bir meclisle Türkiye yeni döneme giriyor." dedi.

Zeybekci, özel sektör eğitim kurumlarının her türlü vergi, resim ve harçlardan istisna edilmesinde bir görüş birliği olduğunu ifade etti.

Yabancı yatırımcılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilme konusuna da değinen Bakan Zeybekci, bu kapsamda şartların olabildiğince zorlanması gerektiğini de anlattı.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Yanlışı bilerek işlemek, sonra yanlışlığın faturasından korkup gerçeği saklamak bir telaşın tezahürüdür. Siyaset tarihi bunlarla doludur. Biz yanlış yapmıyoruz ki telaşa kapılalım. Biz millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "YANLIŞI BİLEREK İŞLEMEK, SONRA YANLIŞLIĞIN FATURASINDAN KORKUP GERÇEĞİ SAKLAMAK BİR TELAŞIN TEZAHÜRÜDÜR. SİYASET TARİHİ BUNLARLA DOLUDUR. BİZ YANLIŞ YAPMIYORUZ Kİ TELAŞA KAPILALIM. BİZ MİLLET İÇİN EVET, DEVLET İÇİN EVET, CUMHURİYET İÇİN EVET, TÜRKLÜĞÜN BEKASI İÇİN EVET DİYORUZ."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Bunlar diyor ki; MHP'nin tabanı ile tavanı farklı düşünüyor. Dün söylenenler bugün inkar ediliyor, keskin dönüşler oluyormuş. Tekrar hatırlatıyor, yeniden söylüyorum, bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. Bizde tavan yoktur, ülkücü şuur hakimdir. Münkir ile mümin yan yana gelmez ama yalanla doğruyu aynı kazana atıp Türkiye'yi ateşe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanağadır.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "BUNLAR DİYOR Kİ; MHP'NİN TABANI İLE TAVANI FARKLI DÜŞÜNÜYOR. DÜN SÖYLENENLER BUGÜN İNKAR EDİLİYOR, KESKİN DÖNÜŞLER OLUYORMUŞ. TEKRAR HATIRLATIYOR, YENİDEN SÖYLÜYORUM, BİZDE TABAN YOKTUR, DAVA ARKADAŞLARIMIZ VARDIR. BİZDE TAVAN YOKTUR, ÜLKÜCÜ ŞUUR HAKİMDİR. MÜNKİR İLE MÜMİN YAN YANA GELMEZ AMA YALANLA DOĞRUYU AYNI KAZANA ATIP TÜRKİYE'Yİ ATEŞE VERMEK İSTEYENLER HEP DİZ DİZE, YANAK YANAĞADIR."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için müdahale gerekiyordu. Yüksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaşmayla millete giden yolları araladık. Çarpık niyetlere karşı bütünleşip netleştik.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "DEVLETİN AYAĞA DÜŞÜRÜLMEMESİ, MİLLETİN ARADA KAYNAYIP GİTMEMESİ, VATANIN HÜR VE BAĞIMSIZ OLARAK DEVAMI İÇİN MÜDAHALE GEREKİYORDU. YÜKSEK HEDEFLERİ BENİMSEDİK. SİYASİ AHLAK VE UZLAŞMAYLA MİLLETE GİDEN YOLLARI ARALADIK. ÇARPIK NİYETLERE KARŞI BÜTÜNLEŞİP NETLEŞTİK."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Anayasa değişikliğindeki maksat, yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmaktır. Söz ve yetki Türk milletinindir. Toplumdaki değişim dinamiklerini fark eden siyaset aklının devlete kişilik kazandıran hukuki çerçeveyi belirlemesi doğal, hatta zorunludur. Bunun nihai onay merci Türk milletidir. Çareyi vesayet odaklarında, yabancı güçlerin emellerinde değil, millette gördük.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEKİ MAKSAT, YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMET ETME SİSTEMİNİ TIKAYAN, KIRILMASINA VE DAĞILMASINA NEDEN OLABİLECEK ENGELLERİ AŞMAKTIR. SÖZ VE YETKİ TÜRK MİLLETİNİNDİR. TOPLUMDAKİ DEĞİŞİM DİNAMİKLERİNİ FARK EDEN SİYASET AKLININ DEVLETE KİŞİLİK KAZANDIRAN HUKUKİ ÇERÇEVEYİ BELİRLEMESİ DOĞAL, HATTA ZORUNLUDUR. BUNUN NİHAİ ONAY MERCİ TÜRK MİLLETİDİR. ÇAREYİ VESAYET ODAKLARINDA, YABANCI GÜÇLERİN EMELLERİNDE DEĞİL, MİLLETTE GÖRDÜK."
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