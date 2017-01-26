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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu'da üniversite öğrencilerinin gasp edildiği iddiası

26 Ocak 2017 Perşembe, 19:22

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki üniversite öğrencisini darbettikten sonra paralarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şarkiye Mahallesi'nde Tayfun Gürsoy Parkı'nda gezen Ordu Üniversitesine kayıtlı öğrenciler M.A. (26) ve T.A. (26) tarafından darbedildi. Zanlılar daha sonra darbettikleri üniversite öğrencilerin bir miktar parasını alarak kaçtı.

Olayın ardından hastaneden darp raporu alan iki öğrenci durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbarı değerlendiren Ordu İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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