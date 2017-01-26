Gümüşhane'de kış

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane’de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Gümüşhane-Erzincan karayolunun Pekün dağı mevkisinde, yoğun kar yağışı sürücülere zorlu anlar yaşattı.

Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptığı karayolunda etkili yağış nedeniyle otomobil ve tırlar yolda kaldı. Yolda kalan araçların ulaşımı aksatmamaları için çekiciler ve karayolları iş makineleriyle yoğun çalışma yürütülüyor.

Karayolları yetkilileri, sorumluluk alanlarında bulunan 600 kilometre yol ağında, 8 ekip ile 24 saat esasına göre kar temizleme çalışması yaptıklarını kaydetti.

Karayolları ağında kapalı yol bulunmadığını ifade eden yetkililer, tuz serpici, kar bıçakları greyder ve bıçaklı kamyonlar ile yolları açık tutmak için çalıştıklarını belirtti.

Yetkililer, vatandaşların kendi can ve mal güvenliği ile daha rahat ulaşımlarını sağlamaları için araçlarına kış lastiği takmaları ve çeki halatı, zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.

Tır ile yolda kalan sürücü İsmet Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize’den çay yükleyerek Diyarbakır’a gitmek için yola çıktığını söyledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Gümüşhane’nin merkeze bağlı Kırıklı köyünde yolda kaldığını ifade eden Kurt, "Karayolları kar temizleme çalışmaları yapıyor ancak kar yağmaya devam ediyor. Yağan kar çok olunca böyle sıkıntılar oluyor. Yolun açılmasını bekliyorum. Karayolları tuzlama çalışması yapıyor. Kar temizlendikten sonra yola devam edeceğim." dedi.

Otomobiliyle kontrolden çıkarak kara saplanan Abdullah Dirli, Sivas Suşehri’nden Rize’ye gitmek için yola çıktığını belirtti.

Aracının kayarak kara saplandığını anlatan Dirli, "Çok kar yağıyor. Aracımda zincir yoktu. Yavaş gittiğim halde, bariyerlere vurarak kara saplandık. Sürücülerimiz zincirsiz yola çıkmasın. Araçlarında mutlaka takoz, çeki halatı, zincir bulundursunlar." diye konuştu.



