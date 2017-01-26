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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın ...
26 Ocak 2017 Perşembe, 19:41
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için müdahale gerekiyordu. Yüksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaşmayla millete giden yolları araladık. Çarpık niyetlere karşı bütünleşip netleştik."