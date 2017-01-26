Kardemir Karabükspor, Rize'ye gitti

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KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın Karabük'teki hazırlıklarını tamamladı ve Rize'ye gitti.

Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik çalışma yapıldı.

İdmana, sakatlığı süren Ermin Zec ve kaleci Oleksandr Rybka'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore ve Andre Biyogo Poko katılmadı.

Çalışmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kırmızı-mavili kafile, kart cezalısı Lazarevic, sakatlıkları bulunan Zec, Rybka ve Skulason ile Yatabare ve Traore'den yoksun kara yoluyla Ankara'ya hareket etti.

Ülkesi Gabon'da bulunan milli oyuncu Poko'nun ise Ankara'ya gelerek kafileye katılacağı belirtildi.

Kafile, Ankara'dan hava yoluyla Rize'ye geçerek kalacağı otele yerleşecek. Yarın Rize'de son çalışmasını yapacak Kardemir Karabükspor, kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'un iyi bir ekip olduğunu ve kendilerini zor bir maçın beklediğini, kendi oyunlarını sahaya yansıtarak galip gelmenin yollarını arayacaklarını kaydetti.