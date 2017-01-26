Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bunlar diyor ki; MHP'nin tabanı ile tavanı farklı düşünüyor. ...
26 Ocak 2017 Perşembe, 19:43
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bunlar diyor ki; MHP'nin tabanı ile tavanı farklı düşünüyor. Dün söylenenler bugün inkar ediliyor, keskin dönüşler oluyormuş. Tekrar hatırlatıyor, yeniden söylüyorum, bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. Bizde tavan yoktur, ülkücü şuur hakimdir. Münkir ile mümin yan yana gelmez ama yalanla doğruyu aynı kazana atıp Türkiye'yi ateşe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanağadır."