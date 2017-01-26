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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ'daki sosyal medyadan terör propagandası iddiası

26 Ocak 2017 Perşembe, 19:47

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü daha tutuklandı.

Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde 6 gün önce gözaltına alınan 7 kişiden 3'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çerkezköy Adliyesine sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde 20 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 4'ü dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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