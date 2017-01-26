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Trabzon'da FETÖ soruşturması

26 Ocak 2017 Perşembe, 20:24

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 avukat ile bir albay tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda geçen hafta gözaltına 3 avukat ve 1 albayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Trabzon Adliyesine sevk edilen avukatlar S.B, M.Ö. ve H.Y. ile Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Albay K.D. savcılıktaki ifadelerinin ardından örgüt üyesi oldukları iddiasıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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