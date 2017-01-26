Maçın ardından

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Atiker Konyaspor'u 1-0 yenmesine karşın H Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, tarihe Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son maçı galibiyetle kapatanlar olarak geçeceklerini söyledi.

Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maçlarını oynadıklarını belirterek, "Trabzonspor'un kurulduğu günden bugüne kadarki başarılarına imza atılan mekanımıza, ruhun büyüdüğü ve yeşerdiği, çok önemli bir değerin ismini taşıyan stadımıza kazanarak veda etmemiz önemliydi. Herhangi bir şekilde sonuca etki etmeyecek karşılaşma olsa da bizim için anlamlı bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Tarihe geçecek bir galibiyet aldıklarına vurgu yapan Yanal, "Tarihe son maçı galibiyetle kapatanlar olarak geçeceğiz. Bu yüzden çok mutluyuz. Tarih, bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak. Futbolculara istekli oyunlarından dolayı teşekkür ederim." şeklinde konuştu.





- Kocaman'ın açıklamaları





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan son maça vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Futbol hayatım boyunca bu akşamki maç, belki de duruma en uygun skorlardan biri oldu. Trabzonspor bugün çok fazla pozisyona girdi. Biz ise çok uyumlu bir takım olarak gözükmedik. Özellikle ilk yarıda acemice hatalar yaptık. Trabzonspor'un bu pozisyonlardan sadece birini değerlendirmiş olması bizim adımıza şanstı. Hüseyin Avni Aker Stadı, futbol tarihinin en önemli stadyumlarından birisiydi. Trabzonspor'un kazanarak buraya veda etmesi, tarihe doğru bir şekilde geçti. Dolayısıyla çok fazla içimizi acıtmayan skorlardan biri oldu. Trabzonspor'u tebrik ediyorum."

Trabzonspor'un, rakibi önde karşılamak isteyen ve ön tarafa çok fazla oyuncu gönderen bir takım olduğunu da aktaran Kocaman, "Dolayısıyla geri dönüşlerde sıkıntı yaşamamak için taktik faullerle rakibi durdurmak istiyorlar. Bu doğal bir şey, buna itirazımız yok. Zaman zaman biz de bunu istiyoruz ancak taktik fauller, biraz acımasızca faullere doğru gidiyor. Surata ve bileklere çok sert fauller yapılıyor. Bu, doğru değil. Burada oynadığımız ilk maçta da bunu yaşamıştık." şeklinde görüş belirtti.