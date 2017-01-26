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Yurtta kış

26 Ocak 2017 Perşembe, 20:33

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle rehabilitasyon merkezleri yarın tatil edilirken, kamuda çalışan engelli ve hamileler de izinli sayılacak.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilerek, "Kar yağışı nedeniyle 27 Ocak Cuma günü rehabilitasyon merkezleri 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma trafikte aksamalara yol açıyor.

Sivas'ı çevre illere bağlayan bazı geçitlerde oluşan buzlanma nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Karayolları ekipleri karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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