Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası başladı

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ANTALYA (AA) - Golf Mad Promotions tarafından 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası, Antalya'da başladı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya ve National sahalarında gerçekleştirilen ve 28 Ocak Cumartesi günü sona erecek turnuvaya, 24 farklı ülkeden 50'si profesyonel, 150'si amatör olmak üzere toplam 200 golfçü katılıyor. Organizasyonda profesyonel sporcular, 250 bin liralık ödül için yarışıyor.

Katılımcılar arasında dünyanın en ünlü kadın golfçülerinden olimpiyat rekortmeni Rus Maria Verchenovave, kadınlarda iki defa Avrupa şampiyonu olan İngiliz Carly Booth ve Erkekler Avrupa Turu şampiyonluğu yaşamış İrlandalı Damien Mcgrane gibi isimler yer alıyor.

Turnuva ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Golf Mad Promotions'ın sahiplerinden Bekir Kara, ilk günün hava şartlarından dolayı zorlu geçtiğini belirterek, "Turnuvaya toplamda 24 ülkeden 200 golfçü katılıyor. İlk raunt bugün başladı. Hava şartları biraz zorluydu. Skorlar daha da iyi olabilirdi ama hava şartları müsaade etmedi. Turnuvaya yoğun katılım var." diye konuştu.

Organizasyonun Türkiye ve Antalya'nın tanıtımına katkı verdiğini aktaran Kara, "Ülkemizin içinde olduğu bazı durumlardan turizm de etkilendi. 24 ülkeden 200 sporcu, mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşarak, Antalya'nın güvenli, her şeyin geçmiş yıllardaki gibi olduğunu gösteriyor. Eminim ülkelerine gidince arkadaşlarını Antalya'ya gelmeleri için ikna edecekler." ifadelerini kullandı.