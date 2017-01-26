27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nusaybin'deki terör operasyonu

26 Ocak 2017 Perşembe, 20:41

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya tutuklandı.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Kaya ve Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevden alınan eski Belediye Başkan Vekili Cengiz Kok'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaya ve Kok, sevk edildikleri adli makamlarca "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla tutuklandı.


İLGİLİ HABERLER

Yurtta asayiş
YEREL

YURTTA ASAYİŞ
Telefon bataryasının patlama anı kameraya yansıdı
YEREL

TELEFON BATARYASININ PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI
Nusaybin'de terörle mücadele
YEREL

NUSAYBİN'DE TERÖRLE MÜCADELE
DİKA, Mardin'i tanıtacak
YEREL

DİKA, MARDİN'İ TANITACAK
Dargeçitli öğrenciler badminton müsabakalarında yarı finale yükseldi
YEREL

DARGEÇİTLİ ÖĞRENCİLER BADMİNTON MÜSABAKALARINDA YARI FİNALE YÜKSELDİ
Mardin'deki müzelere ziyaretçi akını
YEREL

MARDİN'DEKİ MÜZELERE ZİYARETÇİ AKINI

Mardin'de terör propagandasına tutuklama
YEREL

MARDİN'DE TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA

Mardin'deki terör operasyonu
YEREL

MARDİN'DEKİ TERÖR OPERASYONU