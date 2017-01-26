Aydın'daki cinayet

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AYDIN (AA) - Aydın'da bir kişiyi kesici aletle öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Efeler ilçesi Fatih Mahallesi 1110. Sokak'ta 17 Ocak günü meydana gelen olayda Engin Dalar, trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle tartıştığı kişiler tarafından kesici aletle başından yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Dalar, 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıların izine ulaştı. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, zanlıların Atatürk Bulvarı'nda bir otomobille seyir halinde olduklarını tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran polis ekipleri, M.Ö. (16), H.Ö. (15), F.Ö. (18) ve S.B'yi (18) gözaltına aldı.

Yaşı küçük olan zanlılar, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken diğer zanlıların ifadesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Aydın Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan M.Ö, H.Ö. ve F.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



