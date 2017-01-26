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Doğu Anadolu'daki kar yağışı

26 Ocak 2017 Perşembe, 20:48
Doğu Anadolu'daki kar yağışı

ERZİNCAN/TUNCELİ (AA) - Erzincan'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların karayoluna çıkışlarına izin verilmedi, Tunceli'de hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Erzincan'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle otomobil ve tırlar yolda kaldı.

Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkisi ile Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi.

Yolda kalan araçların ulaşımı aksatmamaları için çekiciler ve karayolları iş makineleriyle yoğun çalışma yürütülüyor.

Karayolları ekipleri tuz serpici, kar bıçakları greyder ve bıçaklı kamyonlar ile yolları açık tutmak için yoğun çaba harcadı.

Polis ekipleri ise tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak, yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bir müddet parkta beklemelerini istedi.

TIR şoförü Fetullah Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana’dan yüklediği yükü Türkmenistan’a götürmek için yola çıktığını söyledi.

Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalandığını ve yolda kaldığını belirten Avcı, "Karayolları kar temizleme çalışmaları yapıyor ancak kar yağmaya devam ediyor. İşte bizim çilemizde bu. Bu sene kış çok ağır geçiyor. Kar yeter ki yağsın ve suyumuz bol olsun, biz zincir takmaya razıyız" dedi.

- Tunceli

Tunceli'de, devam eden kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının kent genelinde etkisini sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli merkez ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin 27 Ocak Cuma günü bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.


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