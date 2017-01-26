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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa'daki FETÖ/PDY üyeliği davası

26 Ocak 2017 Perşembe, 20:55

BURSA (AA) - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, çoğunluğu emniyet mensubu 17'si tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık ve yakınları ile avukatları katıldı.

Mahkemede savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Sanıklardan, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest kalan sanık Y.E, örgütün 17-25 Aralık sonrasındaki algı operasyonlarına değindiği ifadesinde, şunları anlattı:

"FETÖ ile etkin mücadele eden polis ve diğer kamu görevlilerinin başına gelen, hayatın olağan akışı içindeki hastalık, kaza ve maddi kayıp gibi musibetlerin, FETÖ'yle uğraştıkları için başlarına geldiğini söyleyerek, hem çalışan personeli yıpratmaya çalışıyorlar hem de sözde davalarının haklılığını mensuplarına anlatmaya çalışıyorlardı."

Y.E, ayrıca örgütün, Şırnak, Cizre, Mardin Nusaybin ve Diyarbakır Sur'daki terör operasyonları hakkında da kara propaganda yaptığını da sözlerine ekledi.

Tutuklu sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatlarının tahliye taleplerini reddederken, eksik evrak tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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