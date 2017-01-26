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Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası

26 Ocak 2017 Perşembe, 22:00
Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası


MERSİN (AA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) tarafından düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'in Erdemli ilçesinde başladı.

TAAF Başkanı Ufuk Arman, yaptığı açıklamada, organizasyona 30 ilden 80 kulüp adına toplam 430 sporcunun katıldığını söyledi.

Şampiyonada dereceye girenlerin, mart ayında Slovenya'nın ev sahipliği yapacağı Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'na katılacağını kaydeden Arman, "Mayıs ayında ise Azerbaycan'da İslam Ülkeleri Dayanışma Oyunları müsabakaları gerçekleştirilecek, bu oyunlara da katılacağız. Daha sonra ise milli takıma sporcu seçeceğiz." diye konuştu.

Yılın ilk şampiyonası olmasına rağmen ilginin beklenilenden fazla olduğunu aktaran Arman, bunun sezonun iyi geçeceğini gösterdiğini ve yarışmalarda gelecek iyi derecelerle de daha mutlu olacaklarını belirtti.

Atıcılık sporuna yeni yetenekler kazandırmak için projeler başlatacaklarını dile getiren Arman, şöyle devam etti:

"Gençlerimizi ata sporumuz olan atıcılığa yönlendirmek için malzeme ve tesis desteği vereceğiz. Antrenör ve eğitim kadrolarını güçlendireceğiz. Gençlerimiz, milli takımlarımızda yarışacak. Eskiden yıldız kategorimiz vardı, şimdi minikleri de yani 10 yaşındaki çocuğumuzu da yarışmalara sokacağız."


- Sporcu kurulu oluşturuldu


Federasyon olarak kurullara, sporcu kurullarını da eklediklerini kaydeden Arman, sporcuların kendi adaylarını belirleyerek branşlarda kendi kurullarını oluşturacağını söyledi.

Türkiye'de ilk defa bir federasyonun, sporcular tarafından seçilmiş sporcu kurulu kurmaya karar verdiğini ifade eden Arman, şunları aktardı:

"Bunu da ilk kez biz gerçekleştiriyoruz. Sporcular arasında 4 branşta ikişer kişi olmak üzere 8 kişiden oluşan bir sporcu kurulu kurmaya karar verdik. Sporcu kurulunda yer alacakların 5 yıllık lisansı olması, disiplin cezası olmaması ve 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. İlk defa Erdemli'deki şampiyonada seçilecek olan sporcu kurulu olacak. Genç sporcularımız, kendi arasından seçmiş olduğu kurul başkanı vasıtasıyla yönetim kurulumuza katılarak, sporcu ile ilgili istek ve temennilerini bildirebilecekler."

Arman, şampiyonanın 29 Ocak Pazar günü sona ereceğini sözlerine ekledi.

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