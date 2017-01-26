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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

26 Ocak 2017 Perşembe, 22:06


ANKARA (AA) - Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

Amasya'da oynanan A Grubu müsabakaları sonunda Merzifon Belediyespor ile Beykoz Belediyespor, adını çeyrek finale yazdırdı.

B ve C Grubu maçlarına ev sahipliği yapan Ankara'da ise Amasya Taşova YİBO, Maliye Piyango, Aziziye Belediyesi Termalspor ve MYK Hentbol takımları, çeyrek finale yükseldi.

İzmir'deki D Grubu mücadeleleri sonunda ise Beşiktaş Mogaz ile Nilüfer Belediyespor, çeyrek finale çıktı.

Kupada çeyrek final ilk maçları 7-8 Mart, rövanşları ise 21-22 Mart'ta yapılacak.

Gruplarda son gün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Trabzonspor-Merzifon Belediyespor: 26-33

Beykoz Belediyespor-Marmara Üniversitesi: 49-30

- B Grubu

Bozokspor-Gümüşhane Belediyespor: 32-26

Amasya Taşova YİBO-Maliye Piyango: 25-28

- C Grubu

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Aziziye Belediyesi Termalspor: 21-29

Adıyaman Belediyespor-MYK Hentbol: 29-26

- D Grubu

Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor: 23-22

Beşiktaş Mogaz-Göztepe: 31-31

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Yanlışı bilerek işlemek, sonra yanlışlığın faturasından korkup gerçeği saklamak bir telaşın tezahürüdür. Siyaset tarihi bunlarla doludur. Biz yanlış yapmıyoruz ki telaşa kapılalım. Biz millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "YANLIŞI BİLEREK İŞLEMEK, SONRA YANLIŞLIĞIN FATURASINDAN KORKUP GERÇEĞİ SAKLAMAK BİR TELAŞIN TEZAHÜRÜDÜR. SİYASET TARİHİ BUNLARLA DOLUDUR. BİZ YANLIŞ YAPMIYORUZ Kİ TELAŞA KAPILALIM. BİZ MİLLET İÇİN EVET, DEVLET İÇİN EVET, CUMHURİYET İÇİN EVET, TÜRKLÜĞÜN BEKASI İÇİN EVET DİYORUZ."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Bunlar diyor ki; MHP'nin tabanı ile tavanı farklı düşünüyor. Dün söylenenler bugün inkar ediliyor, keskin dönüşler oluyormuş. Tekrar hatırlatıyor, yeniden söylüyorum, bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. Bizde tavan yoktur, ülkücü şuur hakimdir. Münkir ile mümin yan yana gelmez ama yalanla doğruyu aynı kazana atıp Türkiye'yi ateşe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanağadır.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "BUNLAR DİYOR Kİ; MHP'NİN TABANI İLE TAVANI FARKLI DÜŞÜNÜYOR. DÜN SÖYLENENLER BUGÜN İNKAR EDİLİYOR, KESKİN DÖNÜŞLER OLUYORMUŞ. TEKRAR HATIRLATIYOR, YENİDEN SÖYLÜYORUM, BİZDE TABAN YOKTUR, DAVA ARKADAŞLARIMIZ VARDIR. BİZDE TAVAN YOKTUR, ÜLKÜCÜ ŞUUR HAKİMDİR. MÜNKİR İLE MÜMİN YAN YANA GELMEZ AMA YALANLA DOĞRUYU AYNI KAZANA ATIP TÜRKİYE'Yİ ATEŞE VERMEK İSTEYENLER HEP DİZ DİZE, YANAK YANAĞADIR."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için müdahale gerekiyordu. Yüksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaşmayla millete giden yolları araladık. Çarpık niyetlere karşı bütünleşip netleştik.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "DEVLETİN AYAĞA DÜŞÜRÜLMEMESİ, MİLLETİN ARADA KAYNAYIP GİTMEMESİ, VATANIN HÜR VE BAĞIMSIZ OLARAK DEVAMI İÇİN MÜDAHALE GEREKİYORDU. YÜKSEK HEDEFLERİ BENİMSEDİK. SİYASİ AHLAK VE UZLAŞMAYLA MİLLETE GİDEN YOLLARI ARALADIK. ÇARPIK NİYETLERE KARŞI BÜTÜNLEŞİP NETLEŞTİK."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Anayasa değişikliğindeki maksat, yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmaktır. Söz ve yetki Türk milletinindir. Toplumdaki değişim dinamiklerini fark eden siyaset aklının devlete kişilik kazandıran hukuki çerçeveyi belirlemesi doğal, hatta zorunludur. Bunun nihai onay merci Türk milletidir. Çareyi vesayet odaklarında, yabancı güçlerin emellerinde değil, millette gördük.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEKİ MAKSAT, YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMET ETME SİSTEMİNİ TIKAYAN, KIRILMASINA VE DAĞILMASINA NEDEN OLABİLECEK ENGELLERİ AŞMAKTIR. SÖZ VE YETKİ TÜRK MİLLETİNİNDİR. TOPLUMDAKİ DEĞİŞİM DİNAMİKLERİNİ FARK EDEN SİYASET AKLININ DEVLETE KİŞİLİK KAZANDIRAN HUKUKİ ÇERÇEVEYİ BELİRLEMESİ DOĞAL, HATTA ZORUNLUDUR. BUNUN NİHAİ ONAY MERCİ TÜRK MİLLETİDİR. ÇAREYİ VESAYET ODAKLARINDA, YABANCI GÜÇLERİN EMELLERİNDE DEĞİL, MİLLETTE GÖRDÜK."
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