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Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası

26 Ocak 2017 Perşembe, 22:28
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 69 tutuklu ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari 15 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2'si kadın 69 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Sanıklardan Fatma Şahin, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanıklardan Leyla Yılmaz ise 15 Temmuz gecesi evde olduğunu belirterek, "O gece darbe girişiminden haberim olmadı. 1,5 gün sonra böyle bir girişimin olduğunu öğrendim. Eşim firari olduğu dönemde ara ara telefonla görüşüyorduk. Kendisi gelip teslim olacaktı ama olmadı." şeklinde konuştu.

Diğer sanıkların da savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep ettiği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, 20 sanığın dinlemesinin ardından, sanık sayısını ve bu kişilerin tekrar cezaevine götürülecek olmasını dikkate alarak, duruşmayı yarına erteledi.

Öte yandan, 2 gün önce başlayan duruşmada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamalarının yöneltildiği sanıklardan 26'sının savunması dinlenmişti.

Yaklaşık 200 sayfalık iddianamede, 69 tutuklu ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari 15 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

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