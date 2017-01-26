"Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım"

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, kadro dışı bıraktıkları futbolcuları Mehmet Ekici'nin transferi konusunda Beşiktaş ile anlaştığını söyledi.

Muharrem Usta, TRT Spor'da katıldığı programda yaptığı açıklamada, ara transferin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Ekici konusunda yaşananlara açıklık getirdi.

Mehmet Ekici'nin Trabzonspor'da devam etmesini istediklerini ve bu konuda görüşmeler yaptıklarını belirten Usta, ancak bu oyuncunun Avrupa ya da İstanbul'a giderek, takımdan ayrılma talebini kendilerine aktardığını vurguladı.

Başkan Usta, Mehmet Ekici'nin babası ve menajeriyle bir araya geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mehmet'e, İstanbul'a gitmek istiyorsa bu transferi bana bırakmasını söyledim. Bunun karşılığında da Trabzonspor için ne kadar para alabiliyorsam onu alacağımı ilettim. Mehmet ile ağabey-kardeş gibiyiz. İstanbul işini bana bıraktılar ve söz verdiler. Ben de 'Bu transferi hem Trabzonspor hem de Mehmet için yöneteceğim ve sonlandıracağım.' dedim. Mehmet de bana, Fenerbahçe veya Beşiktaş'a transfer olmak istediğini söyledi. Öncelik sırasında ise gönlünün Fenerbahçe'de olduğunu gördüm ama Beşiktaş'a da gitmem demedi."

Fenerbahçe Kulübü ile düşman olmadıklarını söyleyen Usta, "Fenerbahçe ile aramızda 2010-2011 sezonuyla ilgili sorun olabilir ama biz düşman kulüpler değiliz. Mehmet'i benim de hapsedecek halim yok. Fenerbahçe'ye gitmek istiyor diye, transfer görüşmesi yapmasına izin verdim. Biz, Mehmet konusu olmadan Fernandao ve Aatıf'ı istemiştik. Emenike kadro dışı kalınca Fernandao konusu kapandı. Aatıf'ın olmasını istedik. O konu da olmadı. O benimle ilgili bir şey değil. Bu görüşmelerden sonuç çıkmayınca, Fenerbahçe tarafına, "Biz artık Beşiktaş ile görüşüyoruz." dedik." ifadelerini kullandı.

Usta, bu görüşmeler sırasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, Mehmet Ekici'yi arayarak oyuncuyla görüşmek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmet, bu talebi bana iletti ve ben de görüşmesine izin verdim. Bunu aslında hiç sevmedim, hiç hoşuma gitmedi. Kızılcabölükspor maçından sonra Mehmet Ekici ve babası ile İstanbul'da görüşmek istedim ama benimle görüşmediler. Akşam saatlerinde neredeler diye aradım, bana, "Biz gittik görüştük. Şimdi Almanya'ya gidiyoruz. Hoca ile de görüştük, Fenerbahçe ile de anlaştık.' dediler. Kendisine, yalnızca hoca ile görüşmesine izin verdiğimi hatırlattım. Bu transferi ben yürütecektim. O akşam gerçekten çok kırıldım. Bir oyuncu bana, "Biz, Fenerbahçe ile anlaştık. Şimdi sen anlaş." dedi. Bu kadar iyi niyet gösterdiğim halde."

Trabzonspor Başkanı Usta, bu gelişmeden sonra kendisinin Beşiktaş ile görüşmeye başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'un menfaatleri için siyah-beyazlı kulüple görüştüm. Daha sonra Mehmet ve babasının Almanya'da Beşiktaş ile de görüştüklerini öğrendim. Burada etik davranmayan benim oyuncum, babası ve menajeridir. Trabzonspor, son derece etik ve düzgün bir iş çıkartıyor. Mehmet, Fenerbahçe ile görüşürken Beşiktaş ısrarla görüşmek istedi ama Fenerbahçe'yi istediği için izin vermedim. Olmayınca da Fenerbahçe tarafına haber gönderdim ve Beşiktaş ile görüşeceğimi ilettim. Mehmet en başta bana sadece Fenerbahçe'ye gideceğini söyleseydi anlardım. Etik davrandığını görürdüm. Hayır ama bunu söylemedi. 'Fenerbahçe veya Beşiktaş olur.' dedi ama gidip Fenerbahçe ile anlaştı. Beni tanımayanı ben tanımam ve ret ederim. Trabzonspor'a bunu yaptırmam. Mehmet konusundaki süreçte, Trabzonspor Başkanı olarak zerre kadar hatamız olmadığına inanarak, Beşiktaş ile anlaştım."

Mehmet Ekici'nin, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yeni bir polemik konusu olmasını istemediğini aktaran Usta, "Bize zaten Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında olan sorun yeter. Mehmet üzerinden böyle bir tabloyu yaşamak istemeyiz. Herhalde Fenerbahçe'nin de bu alemde yalnızca Mehmet'e ihtiyacı kalmadı. Bu polemiklerden sonra Mehmet'i takımda nasıl oynatayım. Trabzonspor olarak bu konu kapanmıştır. Beşiktaş ile Trabzonspor'un menfaatine daha fazla şeyler sağladığı için bu işi bitirmiş durumdayım. Mehmet oraya gidebilir, gitmeyebilir. Bu ayrı bir meseledir. Avrupa'da 10 numara bakıyorum." şeklinde görüş belirtti.





- "İki transfer daha yapabiliriz"





Muharrem Usta, ara transfer dönemi sona ermeden iki oyuncuyu daha kadrolarına katmak istediklerini belirterek, "İlk devre, Trabzonspor'un çok mütevazı kadrosu vardı. Aldığımız oyuncuların bazılarında sorun yaşadık. Başarırsak bir 6-8 numara, bir de 10 numaranın peşindeyiz. Görüştüğümüz oyuncular var. Bunlar olursa alacağız. Olmazsa almayacağız. Birisi yurt içinden, birisi yurt dışından." diye konuştu.

Başkan Usta, bordo-mavili futbolcular Akakpo ve Suk ile yolların ayrılacağını, Ramil Shediaev'in ise kiraya verileceğini açıkladı.





- Stadın isim sponsorluğu





Trabzonspor Başkanı Usta, yeni stadın isim sponsorunu Spor Toto Süper Lig'de 29 Ocak Pazar günü sahalarında Gaziantepspor ile yapacakları maça kadar açıklayacaklarını aktararak, şunları söyledi:

"Burada sadece ismin kesinleştiğini açıklayabilirim. Belki cumartesi, belki de Gaziantepspor maçı öncesi sponsoru açıklayacağız. Maç öncesine kadar imzalar atılacak. 5 yıllık bir anlaşma olacak. Trabzonspor için iyi bir anlaşma. Bu dönemde böyle bir anlaşma kolay değil. Aslında çok zorlandık. Çok çeşitli görüşmeler oldu. Taraftarımıza biraz sürpriz olacak. Sektörün sürpriz olmasından değil, onlar da görecekler ki Trabzonspor için özveride bulunan kurumlar ve insanlar var. Trabzonspor büyük kulüp, onun için birçok özveride bulunan kurumlar var."