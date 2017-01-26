Narenciye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kavak:

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HATAY (AA) - Narenciye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak, Rus savaş uçağının düşürülmesi olayına ilişkin olarak ''Rus ve Türk halkı arasındaki dostane ilişkiler o kadar sağlam temeller üzerine oturmuş ki yaşanan bu üzücü olay çok kısa sürede daha huzurlu, sağlıklı, sağlam ve istikrarlı bir atmosfere bıraktı.'' dedi.

Aynı zamanda Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Kavak, Hatay'ın Defne ilçesinde bir otelde narenciye tanıtımı için Türkiye'ye davet ettikleri bir grup Rus ve Türk gazeteciyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kavak, Hatay'ın tarihi, kültürel ve inanç bakımından büyük bir değer ve önem taşığını, misafirleriyle dünyanın hoşgörü başkentinde birlikte olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Konuşmasında 24 Kasım 2015 tarihinde Rus savaş uçağının düşürülmesiyle Rus ve Türk halkının olumsuz bir hadise yaşadığını ifade eden Kavak, şöyle devam etti:

''Rus ve Türk halkı arasındaki dostane ilişkiler o kadar sağlam temeller üzerine oturmuş ki yaşanan bu üzücü olay çok kısa sürede daha huzurlu, sağlıklı, sağlam ve istikrarlı bir atmosfere bıraktı. Rus medyasına yürekten teşekkür etmek istiyorum. En zor günlerde bile Rus basını Türkiye ve Rusya arasında gerilen ilişkilerinin düzelmesi noktasında bizi hiç yalnız bırakmadılar. O günlerde bile Türk narenciyesinin tanıtımını büyük bir cesaretle kendi medyalarında tanıtmaya devam ettiler. Bu davranışlarıyla Türk halkına sevgi ve vefa dolu olduklarını bir kez daha gösterdiler. Bugün burada Türk narenciyesinin tanıtımı noktasında bir araya geldik ve narenciye tanıtım kampanyalarımızı birlikte yürütüyoruz.''

Rus gazeteciler adına konuşma yapan gazeteci Marina Anikeeviç de Türkiye'de olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Toplantı sonunda Anikeeviç, Kavak'a ziyaret anısına duvar saati hediye etti.