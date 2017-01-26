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Judo: Ümitler Türkiye Şampiyonası

26 Ocak 2017 Perşembe, 23:31


ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları sona erdi.

Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 62 ilden 815 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar:

40 kilo:

1 - İlknur Aşçı (Trabzon)

2 - Beyza Nur Çetin (Konya)

3 - Müberra Güneş (Kocaeli), Serap Gül (Antalya)

44 kilo:

1- Özge Andiç (Ankara)

2 - Emine Tekin (Konya)

3 - Feyzanur Azak (Kocaeli), Gamze Sayma (Ankara)

48 kilo:

1 - Zeliha Cinci (Ankara)

2 - Beyza Özdemir (Kocaeli)

3 - Kader Divan (Bursa), Senanur Özen (Antalya)

Erkekler

50 kilo:

1- Emirhan Karahan (Kocaeli)

2- Berat Bahadır (Ankara)

3 - Ejder Toktay (Van), Furkan Cinci (Ankara)

55 kilo:

1 - Enes Uysal (Karaman)

2 - Bilal Yurtsever (Ankara)

3 - Mihraç Akkuş (Iğdır), Umut Enes Kalkan (İstanbul)

Şampiyonaya, yarın kadınlarda 52, 57 ve 63, erkeklerde ise 60, 66 ve 73 kilolarda yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

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