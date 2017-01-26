Judo: Ümitler Türkiye Şampiyonası

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları sona erdi.
Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 62 ilden 815 sporcu katıldı.
Şampiyonanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar:
40 kilo:
1 - İlknur Aşçı (Trabzon)
2 - Beyza Nur Çetin (Konya)
3 - Müberra Güneş (Kocaeli), Serap Gül (Antalya)
44 kilo:
1- Özge Andiç (Ankara)
2 - Emine Tekin (Konya)
3 - Feyzanur Azak (Kocaeli), Gamze Sayma (Ankara)
48 kilo:
1 - Zeliha Cinci (Ankara)
2 - Beyza Özdemir (Kocaeli)
3 - Kader Divan (Bursa), Senanur Özen (Antalya)
Erkekler
50 kilo:
1- Emirhan Karahan (Kocaeli)
2- Berat Bahadır (Ankara)
3 - Ejder Toktay (Van), Furkan Cinci (Ankara)
55 kilo:
1 - Enes Uysal (Karaman)
2 - Bilal Yurtsever (Ankara)
3 - Mihraç Akkuş (Iğdır), Umut Enes Kalkan (İstanbul)
Şampiyonaya, yarın kadınlarda 52, 57 ve 63, erkeklerde ise 60, 66 ve 73 kilolarda yapılacak müsabakalarla devam edilecek.