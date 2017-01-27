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Batman merkezli FETÖ operasyonu

27 Ocak 2017 Cuma, 00:00

BATMAN (AA) - Batman merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ya da görevden uzaklaştırılan personel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullanan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 9'unun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Jandarmada 3 şüphelinin işlemleri devam ederken firari 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ya da görevden uzaklaştırılan personel hakkında açtığı soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullanan kişilere yönelik başlatılan çalışma kapsamında Batman, Ankara, Afyonkarahisar, Çorum, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Malatya ve Manisa'da 24 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aranan 14 kişiden 12'si gözaltına alınmıştı.

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