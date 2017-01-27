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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek "Şehircilik Şurası Açılış Toplantısı"na katılacak, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek GENÇDES 2017 Projesi Lansmanı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00/14.30)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ekonomi muhabirleriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.30)





EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, EMİTT 2017 Turizm Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- TÜİK, geçen yılın kasım ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kredi Yurtlar Kurumu Tematik Kış Kampı'nın kapanışındaki Rasim Özdenören'in Türk edebiyatı üzerine söyleşileri programına katılacak.

(Kocaeli/09.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında CSKA Moskova-Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş-Zalgiris maçları yapılacak.

(Moskova/20.00/İstanbul/20.45)

3- TFF 1. Lig'in 19. haftası Balıkesirspor-Giresunspor maçıyla başlayacak.

(Balıkesir/18.00)

4- Voleybol Efeler Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00)





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