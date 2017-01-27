Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Konya-Aksaray-Di̇vri̇ği̇-Arapgi̇r, Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti̇pi̇ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Konya-Seydi̇şehir-Antalya yolunun Akseki mevkisinde küçük araçlara zinci̇r uygulaması yapılarak geçi̇şler sağlanırken, bölge trafik eki̇plerince tır geçi̇şleri̇ne ı̇zi̇n veri̇lmiyor.
Değirmendere-İyidere yolunun 43. kilometresi (Çamburnu mevkisi) Rize-Trabzon istikametindeki heyelan tehlikesi sebebiyle trafik akışı tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektromekanik sistemleri yapılacağından, Kastamonu-Ilgaz yönündeki tüpün sol şeridi 31 Ocak'a kadar 08.00-19.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak. Ulaşım belirtilen tarih ve saatler arasında tek şeritten sağlanacak.