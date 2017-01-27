Enerjide atama kararı

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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Alparslan Bayraktar atandı.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre, açık bulunan Müsteşar Yardımcılığı görevine, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Alparslan Bayraktar'ın atanması kararlaştırıldı.

Bayraktar'ın atanmasıyla boşalan Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevine ise aynı birimin Genel Müdür Yardımcısı Safa Uslu getirildi.

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Petrolleri AO ve N.V. Turkse Perenco’nun Diyarbakır'da müştereken sahip oldukları petrol işletme ruhsat sahasındaki enerji nakil hattı için gerekli olan ancak arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma sağlanamayan Yenişehir ilçesi, Ekinciler köyündeki bazı alanların istimlakine karar verilmesi için müracaat edildiği duyuruldu.