GÜNDEM / 27 OCAK 2017

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Şehircilik Şurası'na katılacak.

Şuraya Başbakan Binali Yıldırım da iştirak edecek.

- Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek.

(Ankara/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek GENÇDES 2017 Projesi Lansmanı'na katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Töreni'ne katılacak.



(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ekonomi muhabirleriyle bir araya gelecek.



(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ



1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, EMİTT 2017 Turizm Fuarı'na katılacak.



(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TÜİK, geçen yılın kasım ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kredi Yurtlar Kurumu Tematik Kış Kampı'nın kapanışındaki Rasim Özdenören'in Türk edebiyatı üzerine söyleşileri programına katılacak.



(Kocaeli/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında CSKA Moskova-Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş-Zalgiris maçları yapılacak.

(Moskova/20.00/İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'in 19. haftası Balıkesirspor-Giresunspor maçıyla başlayacak.

(Balıkesir/18.00) (Fotoğraflı)



4- Voleybol Efeler Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/16.00)





ÖZEL HABER

1- Hedef 2020'de 5G'ye geçmek

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "5G teknolojisini dünyayla eş zamanlı uygulamayı, gerektiğinde yurt dışına ihraç edecek hale gelebilmeyi hedefliyoruz"

- "2020'de 5G teknolojisini Türkiye'ye getirmiş olmamız, nesnelerin internetini ve onun kalkınmaya getireceği katkıyı kaçırmamamız lazım"

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

2- "Çin'den ABD'ye Borsa İstanbul ile ilgilenen çok yatırımcı var"

- Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ:

- "Borsa İstanbul'un halka arzını 2018 yılında Türkiye, Avrupa ve uluslararası camiada ses getirecek bir dizaynla gerçekleştireceğiz. Halka arzın 2018'in 2'nci veya 3'üncü çeyreğinde gerçekleştirilmesini düşünüyoruz"



- "Çin'den ABD'ye kadar borsa grubuyla ilgilenen, hatta çoğunluk hissesi dahil satın almak isteyen çok yatırımcı grubu var"

- "Her yıl 2 milyon, 3 milyon kar dağıtımıyla kar akacak. Asgari belli bir oranda kar dağıtacağımızı prospektüsüne de yazacağız"

(Hasan Arslan/New York)





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