Uyuşturucudan gözaltına alınan anne ve oğlu tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da, polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemece gönderilen şüphelilerden, aralarında anne Dudu G. ve oğlu Ali G'nin de bulunduğu 6'sı tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bir grubun uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen polis, teknik ve fiziki takibin ardından Salı günü belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş, operasyonda aralarında anne ve oğlunun da bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı.