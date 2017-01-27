Katı yakıt istatistikleri

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ANKARA (AA) - Katı yakıtlarda geçen yılın kasım ayında en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların kasımda toplam satılabilir üretim miktarları taş kömüründe 139 bin 154 ton, linyitte 4 milyon 571 bin 258 ton ve taş kömürü kokunda 359 bin 624 ton oldu.

Teslimat miktarlarının ise taş kömüründe 3 milyon 377 bin 504 ton, linyitte 4 milyon 518 bin 414 ton ve taş kömürü kokunda 430 bin 628 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı da yüzde 4,1 ile en düşük taş kömüründe oldu. Bu oran, linyitte yüzde 101,2 iken, taş kömürü kokunda yüzde 83,5 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 44,1'i termik santrallere, yüzde 13,6'sı kok tesislerine, yüzde 7,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 81,4'ü termik santrallere, taş kömürü kokunun ise yüzde 97,4'ü demir-çelik sanayisine gerçekleşti.



