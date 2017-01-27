27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İstanbul'da darbeci askerlere yönelik ilk dava

27 Ocak 2017 Cuma, 10:17

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 28'i tutuklu 62 askerin yargılandığı davanın 5. duruşması başladı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 28 tutuklu rütbeli sanık ile 7 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanık yüzbaşı Emre Eryüz, dün yarım kalan savunmasını bitirdi. Böylece tutuklu 28 sanığın savunmaları tamamlanmış oldu. Duruşma, tutuklu sanık avukatların tahliye taleplerinin alınmasıyla sürüyor.

- Ceza istemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 rütbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede ayrıca, bazı şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak", bazılarının da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi
YEREL

İSTANBUL'DA HIRSIZLIK ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
Küresel belirsizlik döneminde Türkiye-Afrika ilişkileri
YEREL

KÜRESEL BELİRSİZLİK DÖNEMİNDE TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ

&quot;Hepimizin Antarktika'sı&quot; sergisi Maltepe'de açıldı
YEREL

"HEPİMİZİN ANTARKTİKA'SI" SERGİSİ MALTEPE'DE AÇILDI
Zeytinburnu Belediyesi'nden kan bağışı kampanyasına destek
YEREL

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ'NDEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK
Engelli kursiyerlere ağız ve diş bakımı
YEREL

ENGELLİ KURSİYERLERE AĞIZ VE DİŞ BAKIMI
Prof. Dr. Yasin Aktay: &quot;Sekülerizm dünyanın en ilkel ideolojisidir&quot;
YEREL

PROF. DR. YASİN AKTAY: "SEKÜLERİZM DÜNYANIN EN İLKEL İDEOLOJİSİDİR"
Kış ayında saç dökülmesine dikkat
YEREL

KIŞ AYINDA SAÇ DÖKÜLMESİNE DİKKAT
Oksijen tedavisi ile gözaltı morluklarına son
YEREL

OKSİJEN TEDAVİSİ İLE GÖZALTI MORLUKLARINA SON
Başkan Akgün'den Büyükçekmece Tepecikspor'a tam destek
YEREL

BAŞKAN AKGÜN'DEN BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR'A TAM DESTEK
Başkan Demircan zabıta personeliyle buluştu
YEREL

BAŞKAN DEMİRCAN ZABITA PERSONELİYLE BULUŞTU
Ataşehir Watergarden İstanbul'da organik pazar
YEREL

ATAŞEHİR WATERGARDEN İSTANBUL'DA ORGANİK PAZAR
Yazar Ömer Lekesiz &quot;Fotoğraflarla Kudüs'ün Hikâyesi&quot; seminerine katıldı
YEREL

YAZAR ÖMER LEKESİZ "FOTOĞRAFLARLA KUDÜS'ÜN HİKÂYESİ" SEMİNERİNE KATILDI
Ustalara Saygı Gecesi'nin konuğu İdil Biret oldu
YEREL

USTALARA SAYGI GECESİ'NİN KONUĞU İDİL BİRET OLDU
İDO'dan sefer iptalleri
YEREL

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Girne Belediyesi, Beylikdüzü modelini örnek almak için ilçeye geldi
YEREL

GİRNE BELEDİYESİ, BEYLİKDÜZÜ MODELİNİ ÖRNEK ALMAK İÇİN İLÇEYE GELDİ
ANALİZ - Asya-Pasifik'te taşlar yerinden oynadı
YEREL

ANALİZ - ASYA-PASİFİK'TE TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

Maltepe'de vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği
YEREL

MALTEPE'DE VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ
Arnavutköy Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Piripaşa Semt Konağı hizmete açılıyor
YEREL

PİRİPAŞA SEMT KONAĞI HİZMETE AÇILIYOR
Bayrampaşa'da kediler ısıtmalı köşkte, kuşlar kafeste korunacak
YEREL

BAYRAMPAŞA'DA KEDİLER ISITMALI KÖŞKTE, KUŞLAR KAFESTE KORUNACAK
ANALİZ - Yüksek Mahkeme'nin Brexit kararı ve muhtemel senaryolar
YEREL

ANALİZ - YÜKSEK MAHKEME'NİN BREXİT KARARI VE MUHTEMEL SENARYOLAR
Büyükçekmece Belediyesi Tepecik'e modern bir park kazandırdı
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ TEPECİK'E MODERN BİR PARK KAZANDIRDI
Anadolu Adalet Sarayı'nda 'Kuşbakışı Muğla' fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

ANADOLU ADALET SARAYI'NDA 'KUŞBAKIŞI MUĞLA' FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
Burun estetiği sonrası özgüven artıyor
YEREL

BURUN ESTETİĞİ SONRASI ÖZGÜVEN ARTIYOR