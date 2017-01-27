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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "Bin 200 kişilik psikososyal destek ekibi sosyal çalışmacı ...
27 Ocak 2017 Cuma, 10:25
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "Bin 200 kişilik psikososyal destek ekibi sosyal çalışmacı arkadaşımız terör olaylarının yaşandığı 11 ilimizde 50 bin haneye ulaştı ve yaklaşık 300 bin kişiye bu manada ulaşmış olduk, onlara destek olduk."