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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "Yeni bir sosyal yardımımız var. Kronik, ağır hastalığı ...
27 Ocak 2017 Cuma, 10:47
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "Yeni bir sosyal yardımımız var. Kronik, ağır hastalığı olan, kronik hastalığı sebebiyle maddi açıdan çok ciddi bir şekilde zarar görmüş son dönem kanser hastaları, devlet tarafından düzenli takibi yapılan tüberküloz hastaları, kas hastalıkları gibi ağır kronik hastalıklarda muhtaç duruma düşmüş vatandaşlarımıza da yeni bir yardım çalışması yapıyoruz."