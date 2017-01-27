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ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı tarafından üçüncü kez düzenlenecek olan uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2017"nin başvuruları sürüyor. Başvuruların 31 Ocak'ta sona ereceği yarışma, bu yıl da jürisindeki iddialı isimlerle dikkat çekiyor.

Yarışmanın uluslararası jürisi daha önceki yıllarda olduğu gibi fotoğraf sektörünün tanınmış isimlerinden oluşuyor. Paris Match dergisinin Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, Noor Ajansının ünlü fotoğrafçısı Yuri Kozirev, Getty Images'in spor alanında usta foto muhabiri Cameron Spencer ve "Istanbul Photo Awards 2016"da tekil haber birincisi olan ve aynı fotoğrafla Pulitzer ödülü alan Sergey Ponomarev 2017 jürisinde yer alıyor.

- Paris Match'in deneyimli yayın yönetmeni

Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, 1998 yılından bu yana Paris Match dergisinde görev yapıyor. Derginin internet, tablet ve mobil formatlarını yöneten Mertens, daha önce de 15 yıl boyunca derginin haber editör yardımcılığını yürütmüştü. Kariyerine Gamma Presse Images'da başlayan Mertens Paris Match'e geçmeden önce sırasıyla Le Figaro, l'Express ve VSD'de görev yaptı.

- Getty Images'in sporda uzman foto muhabiri

Getty Images'in başarılı spor muhabirlerinden Cameron Spencer da "Istanbul Photo Awards 2017"nin jürisinde. Spencer, 2004 yılından bu yana profesyonel olarak spor ve portre fotoğrafçılığı üzerinde çalışıyor. Yarışmanın tekil spor ve seri spor kategorilerindeki elemelerinde ünlü fotoğrafçının yorumları önem taşıyacak.

- "Istanbul Photo Awards 2016"dan Pulitzer'e

"Sığınmacılar" adlı fotoğrafıyla "Istanbul Photo Awards 2016"nın tekil haber kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olan ve aynı fotoğrafla Pulitzer ödülünü de alan Rus fotoğrafçı Sergey Ponomarev de yarışmanın 2017 jüri üyeleri arasında bulunuyor.

2003 ve 2012 yılları arasında Associated Press için çalışan ve kariyerini New York Times'ta sürdüren ünlü fotoğrafçı, Gazze'deki dramı anlatan fotoğrafıyla 2015 yılında "World Press" ödülünün sahibi oldu. Rus kültürü ve Rusya'nın günlük hayatını tasvir eden fotoğraflarıyla ön plana çıkan Ponomarev'in, hem ulusal hem de uluslararası birçok fotoğraf ödülü bulunuyor.

Multimedya işleriyle ünlü küratör Liza Faktor, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto, Şanghay Fotoğraf Merkezi Direktörü ve Pulitzer ödüllü foto muhabiri Liu Heung Shing, foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges De Keerle, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul da yarışmanın bu yılki diğer jüri üyeleri arasında bulunuyor.

AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, bu sene "Istanbul Photo Awards"ın yine çok prestijli bir uluslararası jüriyi bir araya getirdiğini belirtti.

Sel, sözlerine şöyle devam etti:

"Yuri Kozirev, Sergey Ponamarev ve Cameron Spencer gibi, son yıllarda en iyi haber ve spor fotoğraflarına imza atan ödüllü foto muhabirlerinin yanı sıra Fransa'nın en büyük haber magazin dergisi Paris-Match’ın dijital baskısının Yayın Yönetmeni Marion Mertens de Istanbul Photo Awards yarışmasının jürisinde yer alıyor.

Fransa'daki haber fotoğrafçılığı sektörüne yön veren aktörlerinden biri olan Marion Mertens, uluslararası haber fotoğrafının gündemini belirleyen Paris-Match'ın yöneticilerinden. Tecrübeli editör Mertens'in dünyanın her yerinde milyonlarca okuyucu tarafından takip edilen bir site konumuna getirdiği Paris - Match dijital, fotoğraflı haberden ödün vermeyen duruşuyla tanınıyor ve foto muhabirlerinin bir gün, fotoğraflarının yayınlandığını görme umuduyla izledikleri bir yayın olma özelliğini koruyor."

AA Kurumsal İletişim Direktörü Esra Kireçci de yarışmanın üçüncü yılına girdiğini hatırlattı. Kireçci, üç yıldır hem jürinin seviyesi hem katılımcıların niteliği hem de sonuçlar bakımından oldukça istikrarlı ilerlediklerinin görüldüğünün altını çizerek, "2015 yılında yarışmamızın ilk senesinde Yılın Fotoğrafı ödülünü alan Daniel Berehulak hemen akabinde aynı fotoğrafıyla Pulitzer kazanmış ve 2016 jürimizde yer almıştı. Geçen yıl bizde tekil haber alanında birincilik alan Rus foto muhabiri Sergey Ponomarev yine hemen akabinde aynı fotoğrafla Pulitzer aldı. Henüz 3 senelik bir yarışma olarak bizim için büyük bir onur ve jürimizin fotoğraf dünyasının nabzını tuttuğunu gösteriyor." dedi.

Kireçci, bunu yarışmada bir gelenek haline getirmek istediklerini ifade ederek, "Mümkün olduğu ölçüde yarışmanın birincisinin bir sonraki jüride yer almasını planlıyoruz." diye konuştu.

- Sonuçlar martta açıklanacak

Türk Hava Yolları'nın resmi havayolu sponsoru olduğu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen "Istanbul Photo Awards 2017"nin jürisi, mart ayında bir araya gelerek, dünyanın birçok yerinden yapılan başvuruları değerlendirecek.

Ön elemelerin ardından jüri üyeleri içerik, estetik ve teknik açıdan 2016'da dünyada yaşanan olayların en güçlü fotoğraflarını belirleyecek.