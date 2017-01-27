"Türkmenler, siyasi çözümde asli unsur olarak yer almak istiyor"

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ANKARA (AA) - ADHAM KAKO - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, "İlerideki siyasi çözüm sürecinde devlet yönetiminde Türkmenler de diğer etnik gruplar gibi asli unsur olarak yer almak istiyor." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta Türkiye ve Rusya öncülüğünde düzenlenen Suriye toplantısına katılan Bozoğlan, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bozoğlan, Astana toplantısının Cenevre'de yapılması planlanan siyasi çözüm görüşmelerine hazırlık niteliğinde olduğunu hatırlatarak, "(Astana toplantısında muhaliflerin ilettiği) Talepler yerine getirilirse muhalefet kazançlı çıkmış olacak." diye konuştu.

Türkmenlerin Suriye'nin tümüne yayılmış biçimde yaşadığını belirten Bozoğlan, "Ateşkes uygulandığında, Türkmen bölgelerinde de uygulanmış olacak. Türkmenler de bu ateşkesten faydalanmış olacak. Dolayısıyla onları güvence altına alacağız." dedi.

- "Suriye'nin bölünmesine karşıyız"

Bozoğlan, siyasi çözüm sürecinden beklentilerini şöyle aktardı:

"Biz Suriye Türkmenleri olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Suriye halkının barış içerisinde yaşamasını istiyoruz. Türkmenler olarak kendi dilimizi ve kültürümüzü rahatça yaşamak istiyoruz. Biz Suriye'nin bir parçasıyız. Suriye bizim vatanımızdır. Biz Suriye'de hiç kimseye ayrım ve ötekileştirme yapmayı düşünmüyoruz. Suriye'nin bölünmesine karşıyız. İlerideki siyasi çözüm sürecinde devlet yönetiminde Türkmenler de diğer etnik gruplar gibi asli unsur olarak yer almak istiyor."

Emin Bozoğlan, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün yeniden gündeme getirdiği "güvenli bölge" tartışmasına ilişkin ise, "Aslında sadece güvenli bölge değil, Suriye'nin tümünün güvenli olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı, ülkenin tamamının güvenli hale getirilmesi halinde sığınmacıların evlerine döneceklerini kaydetti.



